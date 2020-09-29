Винищувачі США почали патрулювання повітряного простору Болгарії

Винищувачі ВПС США 28 вересня почали патрулювання повітряного простору над Болгарією в рамках місії НАТО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Об’єднаного командування військово-повітряних сил НАТО.

Ця місія триватиме 4 тижні. Патрулювання проводитимуть 6 американських винищувачів F-16 Fighting Falcon із військово-повітряної бази Граф-Ігнатієво у Болгарії. Разом із американськими літаками патрулювання здійснюватимуть і болгарські винищувачі.

У командуванні Північноатлантичного альянсу заявили, що ця місія є частиною посилених заходів НАТО з охорони повітряного простору в регіоні, введених у відповідь на незаконну анексію Криму Росією і дестабілізацію східної України.

«Окрім забезпечення безпеки в небі Болгарії, спільне патрулювання поліпшить здатність болгарських і американських пілотів працювати разом. Ця місія також є демонстрацією солідарності союзників», - йдеться в повідомленні.

Варто нагадати, що союзники з НАТО вперше направили винищувачі в Болгарію для патрулювання в вересні 2016 року, коли американські винищувачі F-15 приєдналися до військово-повітряних сил Болгарії для виконання аналогічного завдання. А з липня по жовтень 2017 року місію в Болгарії виконували італійські Eurofighters.

Як відомо, Болгарія є країною-членом НАТО з 2004 року.