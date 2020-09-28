Глава МЗС Польщі: Східній Європі не потрібне збільшення кількості військових РФ у Білорусі

Посилення військової присутності Росії в Білорусі не в інтересах країн Східної Європи.

На цьому в ефірі Польського радіо наголосив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау.

“Останньою справою, яка нам потрібна в цій частині Європи, є збільшена російська військова присутність в Білорусі”,- заявив Рау.

За його словами, чим слабшим стає Олександр Лукашенко, тим більш ймовірним є сценарій посилення військової присутності Росії в РБ.

Польський дипломат підкреслив, що в інтересах Білорусі є підтримка громадянського суспільства в Білорусі, яке зараз лише зароджується.

“Демократизація цієї країни у тривалій перспективі є гарантією політичної стабільності і розвитку Білорусі”, - -заявив Рау.

Він додав, що остаточний вибір розвитку країни - за білоруським народом.

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Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "заступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.