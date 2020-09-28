Головреду «Наша Ніва» заборонили виїжджати з Білорусі

Головного редактора інтернет-видання «Наша Ніва» Єгора Мартиновича визнали винним у справі про наклеп, а Слідчий комітет Білорусі заборонив виїжджати з країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал TUT.BY.

Суд призначив йому штраф у 405 білоруських рублів.

«Сьогодні вранці я був у Слідчому комітеті, щоб забрати речі, і мені слідчий Долженок видав постанову про те, що мені заборонено виїжджати з країни», - розповів Мартинович, повідомляє Naviny.by.

Головний редактор видання «Наша Ніва» Єгор Мартинович перебував у статусі підозрюваного у кримінальній справі про наклеп стосовно заступника міністра внутрішніх справ Олександра Барсукова. Приводом стала стаття, в якій діджей Влад Соколовський заявляв, що Барсуков нібито бив його у СІЗО в Мінську після затримання за те, що Соколовський за пару днів до президентських виборів у Білорусі включив у Київському сквері пісню «Перемен».

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Фото: Белапан