Вірменія оновила дані про військові втрати у Нагірному Карабасі - 31 загиблий

У Вірменії заявили про загибель 31 військового та понад 200 поранених в результаті бойових дій у Нагірному Карабасі 27 вересня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ARMENPRESS.

У регіоні тривають активні бойові дії.

За словами представника Міноборони Вірменії Арцруну Ованнісяна, частина поранених доставлена в Єреван.

Азербайджан раніше заявив про 550 убитих і поранених вірменських військових.

28 вересня бої у регіоні знову поновилися з обох боків. Генеральна прокуратура Азербайджану звинувачує Вірменію в тому, що їхні війська продовжують завдавати ударів по цивільному населенню - станом на ранок 28 вересня було госпіталізовано 26 мирних жителів із різними тілесними ушкодженнями. Зазначалося, що в будівлю Тертерського районного суду потрапив артилерійський снаряд, в результаті чого загинула одна людина, ще троє дістали поранення.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 27 вересня Вірменія і Азербайджан відновили бойові дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одна одну в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.

У Міністерстві оборони Азербайджану повідомили, що азербайджанські військові почали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту в Нагірному Карабаху у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявило, що сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення, а також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху - ред.) Степанакерт.

Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.