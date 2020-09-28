Міжнародний аеропорт Баку перейшов на обмежений режим роботи

У зв'язку з введенням воєнного стану на території Азербайджану Міжнародний аеропорт Гейдар Алієв тимчасово переходить на обмежений режим роботи.

Про це повідомляє Trend із посиланням на пресслужбу аеропорту, передає Укрінформ.

Так, призупинено всі рейси «Азербайджанських Авіаліній» (AZAL) у напрямку Баку-Нахчиван-Баку, заплановані до 30 вересня включно.

Також скасовано авіарейси AZAL за маршрутами Баку-Лондон-Баку, запланований на 1 жовтня, і Баку-Берлін-Баку, запланований на 2 жовтня.

Пасажири скасованих рейсів авіакомпанії AZAL можуть без виплати штрафу обміняти свої квитки на інші дати, або повернути свої гроші.

Крім того, авіакомпанія FlyDubai скасувала рейси за маршрутом Дубай-Баку-Дубай, заплановані на 29 вересня, 1 і 3 жовтня, авіакомпанія «Аерофлот» - авіарейси Москва-Баку-Москва на 1 і 4 жовтня, авіакомпанія «Бєлавіа» - авіарейси Мінськ- Баку-Мінськ на 2 і 4 жовтня.

За додатковою інформацією пасажири цих скасованих рейсів можуть звернутися до зазначених авіакомпанії.

Раніше повідомлялося, що через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Міжнародні авіалінії України скасували рейси до Єревана.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 27 вересня Вірменія і Азербайджан відновили бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.

У Міністерстві оборони Азербайджану повідомили, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту в Нагірному Карабаху у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявило, що "сьогодні рано-вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху - ред.) Степанакерт".

Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

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За даними Міноборони Азербайджану, в ході бойових дій у Нагірному Карабаху були вбиті понад 550 військовослужбовців Вірменії.

У Міноборони Вірменії 27 вересня заявили про загибель 16 осіб і більш як 100 поранених, пізніше був опублікований список ще 15 загиблих під час бойових дій.

Генеральна прокуратура Азербайджану повідомила, що станом на ранок 28 вересня було госпіталізовано 26 мирних жителів із різними тілесними ушкодженнями.