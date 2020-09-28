Ексглава передвиборчого штабу Трампа погрожував скоїти суїцид – CNN
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
За даними поліції, у місті Форт Лондердейл, штат Флорида, його дружина зателефонувала до правоохоронців після того як Парскейл пригрозив покінчити життя самогубством у неділю ввечері.
На момент прибуття поліцейських разом із спецпризначенцями колишній керівник передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа знаходився озброєний у своєму будинку.
За деякий час правоохоронці змогли переконати чоловіка скласти зброю, і його було одразу госпіталізовано до місцевого медцентру.
Представники правопорядку повідомили, що згідно з отриманою інформацією телефоном існувала загроза того, що Парскейл може скоїти суїцид.
Зазначається, що 27 лютого 2018 року президент США Дональд Трамп призначив Бреда Парскейла керівником свого передвиборчого штабу, проте у липні цього року він був звільнений.
Фото: CNN