Ексглава передвиборчого штабу Трампа погрожував скоїти суїцид – CNN

Колишнього керівника передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа - Бреда Парскейла госпіталізували після погроз скоїти суїцид.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

За даними поліції, у місті Форт Лондердейл, штат Флорида, його дружина зателефонувала до правоохоронців після того як Парскейл пригрозив покінчити життя самогубством у неділю ввечері.

На момент прибуття поліцейських разом із спецпризначенцями колишній керівник передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа знаходився озброєний у своєму будинку.

За деякий час правоохоронці змогли переконати чоловіка скласти зброю, і його було одразу госпіталізовано до місцевого медцентру.

Представники правопорядку повідомили, що згідно з отриманою інформацією телефоном існувала загроза того, що Парскейл може скоїти суїцид.

Зазначається, що 27 лютого 2018 року президент США Дональд Трамп призначив Бреда Парскейла керівником свого передвиборчого штабу, проте у липні цього року він був звільнений.

Фото: CNN