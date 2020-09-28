США пригрозили закрити посольство у Багдаді
Як передає Укрінформ, про це повідомляє WP.
За словами іракських офіційних осіб, цей крок застав їх зненацька.
"Ми сподіваємося, що американська адміністрація перегляне цю пропозицію», - заявив прессекретар прем'єр-міністра Мустафи аль-Кадхімі, додавши, - «Існують групи злочинців, які намагаються похитнути ці відносини (Іраку і США - ред.), і закриття посольства стане для них негативним сигналом".
За словами ознайомленого з ситуацією дипломата, якщо Білий дім не передумає, закриття посольства займе 90 днів, що дасть Вашингтону можливість переглянути своє рішення.
Як повідомляв Укрінформ, у липні невідомі скоїли ракетний обстріл посольства США в Багдаді. Системи протиповітряної оборони Іраку перехопили ракету, її частини впали в районі "зеленої зони" Багдада, де розташовані іноземні посольства й урядові будівлі.