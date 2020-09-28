США пригрозили закрити посольство у Багдаді

США попередили керівництво Іраку про готовність закрити своє посольство в Багдаді, якщо Ірак не забезпечить припинення ракетних обстрілів по ньому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє WP.

За словами іракських офіційних осіб, цей крок застав їх зненацька.

"Ми сподіваємося, що американська адміністрація перегляне цю пропозицію», - заявив прессекретар прем'єр-міністра Мустафи аль-Кадхімі, додавши, - «Існують групи злочинців, які намагаються похитнути ці відносини (Іраку і США - ред.), і закриття посольства стане для них негативним сигналом".

За словами ознайомленого з ситуацією дипломата, якщо Білий дім не передумає, закриття посольства займе 90 днів, що дасть Вашингтону можливість переглянути своє рішення.

Як повідомляв Укрінформ, у липні невідомі скоїли ракетний обстріл посольства США в Багдаді. Системи протиповітряної оборони Іраку перехопили ракету, її частини впали в районі "зеленої зони" Багдада, де розташовані іноземні посольства й урядові будівлі.