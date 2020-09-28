Сьогодні у Нідерландах - чергове засідання суду у справі МН17

У понеділок, 28 вересня, у Нідерландах у судовому комплексі “Схіпхол” о 10:00 за місцевим часом відбудеться чергове судове засідання у справі МН17.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Слухання мають відбутися з понеділка, 28 вересня, по п’ятницю, 2 жовтня. Через коронавірус судові слухання можуть бути призупинені чи скасовані. У суді також зазначили, що усі присутні мають дотримуватися обов’язкової дистанції 1,5 метра, а люди із поганим самопочуттям не будуть допущені до процесу.

Усі охочі можуть слідкувати за судовим процесом через пряму трансляцію. Вона проходить нідерландською та англійською мовами.

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.

Окружний суд Гааги у березні цього року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".