У світі коронавірусів заразилися 33,3 мільйона осіб

Станом на ранок 28 вересня у світі зафіксовано 33 306 022 випадки коронавірусу, зокрема 1 002 389 летальних випадків і 24 637 458 випадків одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Протягом нової доби у світі було зафіксовано 7 066 нових випадків, у тому числі 3 886 в Мексиці, 1 376 в Бельгії й 1 354 в Індії.

Також за сьогодні у світі загинула 231 особа, зокрема 187 в Мексиці.

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У США на сьогодні зареєстровано 7 321 343 випадки коронавірусу, в Індії 6 074 702, а у Бразилії 4 732 309.

Фото: АА