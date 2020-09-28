Трамп і Байден прокоментували конфлікт у Нагірному Карабасі

Президент США Дональд Трамп і його суперник на майбутніх президентських виборах від демократів Джо Байден стурбовані ескалацією конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужби політиків.

Відтак нинішній Глава Білого дому під час брифінгу заявив, що американська влада уважно стежить за ситуацією.

"У цьому регіоні у нас (з багатьма - ред.) гарні відносини... Ми подивимося, чи можемо ми це зупинити", — сказав Трамп.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/cNOWdtlxGC — The White House (@WhiteHouse) September 27, 2020

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Джо Байден у своїй заяві, опублікованій на сторінці штабу, заявив що його хвилює початок бойових дій у Нагірному Карабасі. Він закликає до негайної деескалації, припинення вогню і відновлення переговорів між Азербайджаном і Вірменією.

"Адміністрація Трампа повинна активізувати свої дипломатичні зусилля разом з іншими співголовами Мінської групи ОБСЄ Францією і Росією, щоб домогтися мирного врегулювання і підтримати заходи зміцнення довіри", — вважає Байден.

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За його словами, нові бойові дії в Нагірному Карабасі можуть перерости у великий регіональний конфлікт.

"У зв’язку з цим, інші країни, розташовані на Кавказі, повинні залишатися осторонь від цього конфлікту, а посередники Мінської групи повинні негайно домагатися деескалації та відновлення переговорів", — йдеться повідомленні Байдена.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

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МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.