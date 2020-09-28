Стрілянина у барі в Мексиці: 11 загиблих

Стрілянина у барі в Мексиці: 11 загиблих

Укрінформ
Унаслідок стрілянини у барі в центральній Мексиці загинуло 11 людей, ще одна особа отримала поранення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на місцеву прокуратуру пише Сіньхуа

Зазначається, що стрілянина трапилася у барі міста Хараль дель Прогресо, що в штаті Гуанахуато. Серед загиблих, особи яких не називаються, було семеро чоловіків й четверо жінок. Ще одна жінка отримала важкі травми, але вижила.

За інформацією місцевих ЗМІ, нападники прибули до бару у кількох автомобілях й відкрили вогонь по відвідувачах та персоналу.  

Читайте також: У США сталася масова стрілянина: двоє загиблих і 14 поранені

Хоча мотиви зловмисників поки невідомі, Сіньхуа зауважує, що в столиці штату Гуанахуато-сіті лютують банди наркоторговців.

“Між січнем та травнем цього року у Гуанахуато-сіті було зареєстровано 1900 вбивств, що більше, ніж у будь-якому іншому мексиканському місті, де є організована злочинність”, - йдеться у матеріалі.   

Читайте також: У ресторані в центрі Одеси відкрили стрілянину, є поранені

Влада міста раніше покладала відповідальність за такий високий рівень насильства на дві кримінальні організації, які змагаються за контроль над ринком збуту наркотиків та крадіжкою пального. 

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-