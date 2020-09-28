Стрілянина у барі в Мексиці: 11 загиблих

Унаслідок стрілянини у барі в центральній Мексиці загинуло 11 людей, ще одна особа отримала поранення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на місцеву прокуратуру пише Сіньхуа.

Зазначається, що стрілянина трапилася у барі міста Хараль дель Прогресо, що в штаті Гуанахуато. Серед загиблих, особи яких не називаються, було семеро чоловіків й четверо жінок. Ще одна жінка отримала важкі травми, але вижила.

За інформацією місцевих ЗМІ, нападники прибули до бару у кількох автомобілях й відкрили вогонь по відвідувачах та персоналу.

Хоча мотиви зловмисників поки невідомі, Сіньхуа зауважує, що в столиці штату Гуанахуато-сіті лютують банди наркоторговців.

“Між січнем та травнем цього року у Гуанахуато-сіті було зареєстровано 1900 вбивств, що більше, ніж у будь-якому іншому мексиканському місті, де є організована злочинність”, - йдеться у матеріалі.

Влада міста раніше покладала відповідальність за такий високий рівень насильства на дві кримінальні організації, які змагаються за контроль над ринком збуту наркотиків та крадіжкою пального.