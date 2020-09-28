У водопроводі в Техасі виявили амебу, що поїдає мозок

В Америці на південному сході Техасу в водопроводі виявили амебу, яка поїдає мозок.

У восьми містах заборона на використання води, в одному — оголосили стихійне лихо, повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

Техаська комісія за якістю навколишнього середовища випустила рекомендацію по воді для жителів, що обслуговуються Управлінням водопостачання Бразоспорта, з попередженням про те, що клієнтам не слід використовувати воду через наявність Naegleria fowleri, амеби, що поїдає мозок, виявленої в водопроводі в п'ятницю ввечері.

"Техаська комісія за якістю навколишнього середовища під керівництвом канцелярії губернатора працює з водним управлінням Бразоспорта, щоб вирішити цю проблему якомога швидше", - йдеться в повідомленні.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, амеба, що поїдає мозок, зазвичай зустрічається в грунті, теплих озерах, річках і гарячих джерелах. Її також можна знайти в погано обслуговуються або нехлорована басейнах і в скидах теплої води з промислових підприємств.

Рекомендація про заборону використання води була випущена для жителів Лейк-Джексон, Фріпорт, Анґлтон, Бразорія, Річвуд, Ойстер-Крік, Клют і Розенберг, штат Техас, а також для хімічного заводу Dow у Фріпорте і департаменту Клеменса і Уейна Скотта в Техасі.

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Місто Лейк-Джексон опублікувало заяву про стихійне лихо, і жителів як і раніше закликають прислухатися до рекомендації «Не використовувати воду», поки Управління водного господарства не завершить дезінфекцію.