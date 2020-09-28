Росія втручалася у вибори США ще на початку 2000-х років — Помпео

Влада США готова гарантувати безпеку прийдешніх у країні президентських виборів.

Держсекретар США Майк Помпео заявив про це в інтерв'ю телеканалу WISC-TV.

Глава Держдепу звинуватив Москву у спробах впливу на американський демократичний процес, уточнивши, що "зусилля Росії щодо втручання у вибори мають давню історію".

"Це відбувалося на початку 2000-х років, це сталося знову у 2016 році, це відбувалося на проміжних виборах у 2018 році", - заявив Помпео.

Держсекретар при цьому підкреслив, що в останньому випадку адміністрація американського президента Дональда Трампа "захистила голос кожного". Помпео пообіцяв, що на майбутніх виборах глави держави влада зробить те ж саме.

"Ми ясно дали зрозуміти Росії, що подібна поведінка є неприйнятною, і я впевнений, що ми проведемо надійні та безпечні вибори, де Росія не матиме впливу на результат", - сказав держсекретар.

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Нагадаємо: президентські вибори у США відбудуться 3 листопада. За крісло очільника Білого дому змагатимуться чинний президент США Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден.

Американська розвідспільнота дійшла висновку, що Росія втручалася у президентські вибори 2016 року за допомогою соцмереж та зламу акаунтів електронної пошти лідерів Демократичної партії, щоб сприяти обранню Дональда Трампа.

Зі свого боку Трамп відкинув усі звинувачення. Росія також заперечує втручання у вибори 2016 року.