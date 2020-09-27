У Білорусі зростає кількість затриманих на протестах

В ході масових заходів у Білорусі в кількість затриманих збільшилася і склала близько 200 осіб.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на офіційного представника МВС Ольгу Чемоданову, передає Укрінформ.

При цьому Чемоданова заявила, що в ряді міст несанкціоновані акції вже завершилися, зокрема, в Гомелі й Могильові. Вона підтвердила, що в цих обласних центрах співробітники правоохоронних органів застосовували спецзасоби щодо протестувальників. Однак, за її словами, "світлошумові гранати ніде не застосовувалися".

В цілому, офіційний представник МВС вважає, що кількість учасників протестних акцій цієї неділі значно менша, ніж у попередні вихідні, в тому числі і в Мінську.

У неділю в Білорусі проходить щотижневий марш протесту, який на цей раз назвали «Народна інавгурація справжнього президента». Найчисленніша акція - традиційно в Мінську. Повідомлялося, що в ній сьогодні брали участь більше 100 тисяч осіб. У попередніх акція кількість учасників оцінювався в 100-200 тисяч.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, що керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.