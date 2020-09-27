Президент Азербайджану звернувся до народу у зв’язку з конфліктом з Вірменією

Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв заявив, що Азербайджан ніколи не буде вести переговори з владою регіону Нагірний Карабах.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у його заяві до народу Азербайджану, повідомляє агенція Trend.

"Рік тому вірменський прем'єр-міністр сказав на окупованій території в Ханканді, що "Карабах - це Вірменія, крапка". Перш за все, це брехня, Карабах - це Азербайджан, і я неодноразово висловлював свою думку щодо цього питання», - сказав глава держави.

Він наголосив, що Азербайджан ніколи не буде вести переговори з режимом маріонеткової хунти.

За словами Алієва, "спроби змінити формат переговорів ще раз показують, що головна мета Вірменії - зірвати переговори та зберегти статус-кво".

Прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян, у свою чергу, також звернувся до співвітчизників, повідомляє агенція Aysor, і заявив, що вірменський народ готовий до війни, і ефективність вірменської армії сьогодні вища, ніж будь-коли.

Пашинян також закликав міжнародне співтовариство "використати усі важелі впливу, щоб утримати Туреччину від усіх можливих втручань, що можуть остаточно дестабілізувати ситуацію в регіоні".

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Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону з залученням артилерії.

Унаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.

Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.