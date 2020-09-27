Протести проходять у багатьох містах Білорусі, є затримані

Щотижневий марш протесту проходить не тільки в Мінську, але й у багатьох містах Білорусі. Багато затримань, застосовуються спецзасоби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Onliner.by.

У Гродно «хід і мітинги можна помітити там, де немає силовиків». Як тільки ті з'являються, люди розходяться, тікають. Очевидці зафіксували сутичку протестувальників з людьми у формі. Останні намагалися затримати молоду людину, в результаті це зробити не вдалося».

Як повідомлялося, в Гомелі на 15:00 вийшло кілька сотень людей. Деякі оточили фонтан у центрі, водили хоровод і співали, скандували. Під час акції було чутно постріли в повітря. Було застосовано спецзасоби (газ), відбулися масові затримання.

Як повідомляє Tut.by, також були затримання у Вітебську, Могильові. Під час відтиснення протестувальників у Могильові стався вибух світлошумової гранати. Досить великий хід протестувальників відбувається у Бресті, протестувальників затримували невідомі в шоломах, балаклавах і з кийками.

Як повідомляє Телеграм-канал NEXTA акції протесту проходять також у інших містах: Барановичах, Жодіно, Новогрудку, Кобрині. У деяких містах проходять затримання.

Як повідомлялося раніше, до недільної акції протесту в Мінську введена військова і спецтехніка, проходять затримання. На вхід і вихід закриті 6 центральних станцій метро в центрі міста.

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У неділю в Білорусі проходить щотижневий марш протесту, який на цей раз назвали «Народна інавгурація справжнього президента». У суботу у країні пройшов черговий жіночий марш, який назвали репетицією народної інавгурації Світлани Тихановської. За повідомленнями МВС країни на ньому було затримано 150 протестувальників.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.