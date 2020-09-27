У Гомелі на акції до "народної інавгурації"- вже постріли ОМОНу і сльозогінний газ

Традиційний щотижневий марш протесту проходить не тільки в Мінську, а й в інших містах країни. У Гомелі застосували сльозогінний газ, чутно постріли.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live.

«У Гомелі вже постріли і сльозогінний газ!», - йдеться в повідомленні.

На прикріпленому відео видно хмару сльозогінного газу, а також чутно попереджувальні постріли.

Портал Onliner.by дав такі пояснення ситуації: «На 15:00 вийшло кілька сотень людей. Деякі оточили фонтан в центрі, водили хоровод і співали, скандували.

Під час акції було чутно постріли в повітря, в той час як люди намагалися прорватися крізь оточення силовиків. ОМОН спробував встати на шляху колони, і люди стали прориватися».

Як повідомлялося раніше, до початку недільної акції протесту в Мінську введена військова і спецтехніка, проходять затримання. На вхід і вихід закриті 6 центральних станцій метро в центрі міста.

У неділю в Білорусі проходить щотижневий марш протесту, який в цей раз назвали «Народна інавгурація справжнього президента». У суботу у країні пройшов черговий жіночий марш, який назвали репетицією народної інавгурації Світлани Тихановської. За повідомленнями МВС країни на ньому були затримані 150 протестувальників.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

фото: TUT.BY