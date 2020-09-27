Генсек Ради Європи закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії

Вірменія і Азербайджан, як країни-члени Ради Європи, мають бути відповідальними і негайно припинити ворожнечу.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявила у неділю генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

«Я глибоко занепокоєна повідомленнями про військову ескалацію у Нагірному Карабасі. Я закликаю країни-члени – Вірменію і Азербайджан – бути відповідальними і негайно припинити ворожнечу», - заявила генсек РЄ.

Вона нагадала, що при вступі до Ради Європи ці країни взяли зобов’язання вирішити конфлікт мирним шляхом, і це повинно суворо дотримуватися.

Пейчинович-Бурич також закликала керівництва Вірменії й Азербайджану зробити все можливе, щоб захистити життя цивільних громадян, особливо дітей і жінок, інші вразливі верстви населення, які не беруть участь у збройному конфлікті.

Як повідомлялося, Вірменія і Азербайджан почали бойові дії на кордоні і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабасі.

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У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявило, що "сьогодні рано-вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

2 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону із залученням артилерії.

Унаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.

Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.