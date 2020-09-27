Австрія відреагувала на конфлікт між Азербайджаном та Вірменією

Австрія стурбована зіткненням між Вірменією та Азербайджаном та закликає сторони до негайної деескалації і повернення до діалогу.

Як передає Укрінформ, відповідна заява МЗС Австрії опублікована у неділю на сторінці відомства у Twitter.

"Дуже стурбовані зіткнення між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах. Заморожені конфлікти можуть швидко спалахувати. Австрія закликає обидві сторони до негайної деескалації та повернення до діалогу", - заявили в австрійському зовнішньополітичному відомстві.

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Як повідомляв Укрінформ, у міністерстві оборони Азербайджану у неділю вранці поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабаху у відповідь на провокації Вірменії.

Зі свого боку, МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (невизнаного Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Наразі бої з використанням сухопутних сил, артилерії, ракетних систем та авіації тривають. Надходять повідомлення про загиблих та поранених серед цивільного населення та військових з обох сторін.

У Вірменії оголосили воєнний стан та повну військову мобілізацію.