МВС Білорусі повідомляє про 150 затриманих на вчорашніх протестах

У Білорусі загальна кількість учасників десяти протестних акцій, які пройшли на території шести населених пунктів, склала близько 300 осіб.

Про це повідомляє телеграм-канал МВC, передає Укрінформ.

За офіційними даними у суботу за порушення законодавства про масові заходи затримано 150 громадян. До розгляду у суді справ про адміністративні правопорушення в місцях тримання затриманих знаходяться 116 осіб.

При цьому наймасовішим названо мінський жіночий марш. «О 14.00 його учасники зібралися на вул. Кульман, звідки пройшли до пр. Незалежності. Потім деякі з них пройшли у напрямку пл. Перемоги, де о 16:10 розійшлися. У процесі руху кількість протестуючих не перевищила 200 осіб », - запевняють в МВС Білорусі.

Жіночий марш, який на цей раз назвали репетицією народної інавгурації Світлани Тихановської, планували провести у суботу на площі Перемоги о 14:00, однак перед початком акції силовики перекрили прохід до пам'ятника Перемоги, а також було закрито однойменну станцію метро.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Опозиційно налаштовані активісти в Білорусі у відповідь вирішили провести народну інавгурацію Тихановської у неділю, 27 вересня.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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