У Китаї через пожежу на шахті стався викид газу, є загиблі
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Укрінформ
У китайському місті Чунцин 16 людей загинули внаслідок аварії у вугільній шахті.
Про це повідомляє агенція Xinhua.
Як зазначається, причиною інциденту став надмірний рівень чадного газу.
Згідно з повідомленням місцевої влади, аварія сталася на вугільній шахті Сунзао, в районі Ціцзян, що належить місцевій енергетичній компанії.
В шахті сталася пожежа, унаслідок чого рівень чадного газу перевищив межу безпеки. 16 осіб були знайдені мертвими, в той час як ще один гірник вижив та перебуває в лікарні.
Наразі триває розслідування причин аварії.
фото: news.cn