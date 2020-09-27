У Китаї через пожежу на шахті стався викид газу, є загиблі

У китайському місті Чунцин 16 людей загинули внаслідок аварії у вугільній шахті.

Про це повідомляє агенція Xinhua.

Як зазначається, причиною інциденту став надмірний рівень чадного газу.

Згідно з повідомленням місцевої влади, аварія сталася на вугільній шахті Сунзао, в районі Ціцзян, що належить місцевій енергетичній компанії.

Читайте також: Аварія на шахті у Китаї забрала життя 7 осіб

В шахті сталася пожежа, унаслідок чого рівень чадного газу перевищив межу безпеки. 16 осіб були знайдені мертвими, в той час як ще один гірник вижив та перебуває в лікарні.

Наразі триває розслідування причин аварії.

фото: news.cn