У світі кількість хворих на COVID-19 перевищила 33 мільйони

У світі станом на ранок 27 вересня кількість випадків хвороби COVID-19 становить 33 058 750 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 24 411 772 особи вже одужали, 998 747 пацієнтів померли.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (7 287 593). Кількість померлих – 209 177.

На другому місці Індія – 5 992 532 хворих (94 534 особи померли). На третьому місті Бразилія з 4 718 115 хворими (141 441 смерть від COVID-19), на четвертому РФ - 1 143 571 хворих (20 225 смертей).