У Лондоні під час "антикарантинних" протестів постраждали понад 10 осіб

Акція зібрала на Трафальгарській площі кілька тисяч людей, передає Укрінформ із посиланнями на "Радіо Свобода".

Учасники протесту, що скандували "Свободи", "Ми не погоджуємося", вступили в сутички з поліцією, яка вимагала від них розійтися. Причиною було те, що противники антиепідемічних заходів їх не дотримувалися: не зберігали соціальну дистанцію та не носили захисних масок.

Натовп кидав у поліціянтів пляшки. За інформацією лондонської поліції, через сутички постраждали дев’ятеро офіцерів і троє протестувальників. Відомо наразі про 16 затриманих.

Протести прокоментував мер Лондона Садік Кхан, назвавши їх "неприйнятними". Він закликав протестувальників розійтися.

"Ви ставите під загрозу безпеку нашого міста. Насильство проти офіцерів не толеруватиметься, а порушники відчують на собі всю силу закону", – написав Кхан у твітері.

This is unacceptable. I urge all protestors to leave now. Large gatherings are banned for a reason - you are putting the safety of our city at risk.



Violence towards police officers will not be tolerated and perpetrators will feel the full force of the law. https://t.co/xzc8bwCHmI