У Лондоні під час "антикарантинних" протестів постраждали понад 10 осіб
Акція зібрала на Трафальгарській площі кілька тисяч людей, передає Укрінформ із посиланнями на "Радіо Свобода".
Учасники протесту, що скандували "Свободи", "Ми не погоджуємося", вступили в сутички з поліцією, яка вимагала від них розійтися. Причиною було те, що противники антиепідемічних заходів їх не дотримувалися: не зберігали соціальну дистанцію та не носили захисних масок.
Натовп кидав у поліціянтів пляшки. За інформацією лондонської поліції, через сутички постраждали дев’ятеро офіцерів і троє протестувальників. Відомо наразі про 16 затриманих.
Протести прокоментував мер Лондона Садік Кхан, назвавши їх "неприйнятними". Він закликав протестувальників розійтися.
"Ви ставите під загрозу безпеку нашого міста. Насильство проти офіцерів не толеруватиметься, а порушники відчують на собі всю силу закону", – написав Кхан у твітері.
This is unacceptable. I urge all protestors to leave now. Large gatherings are banned for a reason - you are putting the safety of our city at risk.— Sadiq Khan (@SadiqKhan) September 26, 2020
Violence towards police officers will not be tolerated and perpetrators will feel the full force of the law. https://t.co/xzc8bwCHmI
Нагадаємо: аналогічні протести відбулися в Лондоні минулої суботи, тоді затримали 32 протестувальники, більше десятка поліціянтів були травмовані.
За даними Університету Джонса Гопкінса, у Британії на коронавірусну хворобу захворіли 421 816 людей, з них 42 060 померли. Показники захворюваності, що знизилися влітку, почали знову зростати у вересні.