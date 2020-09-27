У Лондоні під час

У Лондоні під час "антикарантинних" протестів постраждали понад 10 осіб

Укрінформ
У центрі Лондона 26 вересня знову відбулася акція протесту проти антикоронавірусних обмежень. 

Акція зібрала на Трафальгарській площі кілька тисяч людей, передає Укрінформ із посиланнями на "Радіо Свобода".

Учасники протесту, що скандували "Свободи", "Ми не погоджуємося", вступили в сутички з поліцією, яка вимагала від них розійтися. Причиною було те, що противники антиепідемічних заходів їх не дотримувалися: не зберігали соціальну дистанцію та не носили захисних масок.

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Натовп кидав у поліціянтів пляшки. За інформацією лондонської поліції, через сутички постраждали дев’ятеро офіцерів і троє протестувальників. Відомо наразі про 16 затриманих.

Протести прокоментував мер Лондона Садік Кхан, назвавши їх "неприйнятними". Він закликав протестувальників розійтися.

"Ви ставите під загрозу безпеку нашого міста. Насильство проти офіцерів не толеруватиметься, а порушники відчують на собі всю силу закону", – написав Кхан у твітері.

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Нагадаємо: аналогічні протести відбулися в Лондоні минулої суботи, тоді затримали 32 протестувальники, більше десятка поліціянтів були травмовані.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у Британії на коронавірусну хворобу захворіли 421 816 людей, з них 42 060 померли. Показники захворюваності, що знизилися влітку, почали знову зростати у вересні.

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