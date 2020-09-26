У Мінську на Жіночому марші затримали 50 осіб

У столиці Білорусі в суботу, 26 вересня, силовики затримали під час Жіночого маршу майже 50 осіб, серед яких і журналістів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це інформує Tut.by у Телеграмі.

"Правозахисники повідомляють про майже 50 затриманих за сьогодні, серед них журналісти", - йдеться в повідомленні.

Учасниці жіночого маршу протестували проти офіційних підсумків виборів президента Білорусі і порушення прав людини. Вони несли національні біло-червоні прапори, квіти, плакати. Представники силових структур затримували демонстрантів.

Також, за даними видання, під час жіночого маршу в Мінську невідомі в балаклавах затримали журналістів Сашу Ельбаум з Tut.by, Катерину Крапицьку з "Нашої Ниви", а також співробітниць "Єврорадіо" Юлію Матузову і Марію Войтович.

Жіночий марш, який цього разу назвали репетицією народної інавгурації Світлани Тихановської, планували провести в суботу на площі Перемоги о 14:00, однак перед початком акції силовики перекрили прохід до пам'ятника Перемоги, а також була закрита однойменна станція метро.

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Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Опозиційно налаштовані активісти в Білорусі у відповідь вирішили провести народну інавгурацію Тихановської в неділю, 27 вересня.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані більш як 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.by