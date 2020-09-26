Прем'єр Лівану пішов у відставку, пробувши на посаді менше ніж місяць

Прем'єр-міністр Лівану Мустафа Адіб, перебуваючи на посаді менш як місяць, подав у відставку на тлі політичної безвиході навколо формування нового уряду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Адіб сказав, що йде у відставку через невдалі спроби сформувати уряд: "Я вибачився за продовження місії з формування уряду після того, як стало зрозуміло, що Кабінет міністрів відповідно до тих характеристик, які я задав йому, приречений на провал», - сказав він журналістам.

Він був призначений на пост прем'єр-міністра країни 31 серпня, після того, як на тлі протестів уряд Хасана Діаба оголосив про відставку.

Формування нового уряду Лівану загальмувалося через позицію шиїтських партій Амаль і Хезболла, які запропонували своїх міністрів і вимагали збереження за шиїтами фінансового портфеля, з чим не погодилися інші політичні партії країни.

Як зазначає видання, Ліван дуже потребує фінансової допомоги, але Франція та інші країни відмовилися надати допомогу до проведення серйозних реформ по боротьбі з корупцією у владних колах країни.