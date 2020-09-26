Нідерланди в ООН: Світ мусить забезпечити ВООЗ необхідними ресурсами

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час дебатів у форматі відеоконференції на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає власний кореспондент Укрінформу.

“Якщо ми дійсно маємо намір здолати цей вірус, то мусимо робити більше для посилення міжнародної співпраці. Це слід почати з підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка грає ключову роль. Ми мусимо забезпечити її необхідними ресурсами”, - сказав Рютте.

Він додав, що світовій спільноті також слід “сповна співпрацювати із ВООЗ та демонструвати прозорість, а цього іноді бракувало”.

“Водночас ВООЗ викликала й критику. Нідерланди згодні, що після взяття кризи під контроль нам слід оцінити ситуацію та розглянути, як можна збільшити її повноваження, аби ми були краще підготовленими до будь-якої майбутньої пандемії, чи ліпше навіть запобігли їй”, - зазначив прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, від початку пандемії коронавірус забрав життя понад 6 тисяч нідерландців. Загалом на території країни виявили понад 100 тис. випадків COVID-19.