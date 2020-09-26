США висловили співчуття та підтримку через авіакатастрофу на Харківщині

Сполучені Штати Америки висловили співчуття сім'ям та близьким курсантів, офіцерів та екіпажу, які загинули або були травмовані внаслідок катастрофи літака ЗСУ Ан-26 на Харківщині.

Про це зазначається у заяві посольства США в Україні у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Висловлюємо наші щирі співчуття сім'ям та близьким курсантів, офіцерів та екіпажу, які загинули або були травмовані внаслідок катастрофи літака Ан-26 під Харковом у п'ятницю вночі. Наші думки та підтримка поруч з вами в ці часи горя і смутку", - зазначили в посольстві.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що внаслідок падіння Ан-26 попередньо загинули 25 осіб. Ще двох людей у важкому стані доставили до лікарні. Раніше знайшли тіла 22 осіб, а вранці 26 вересня в ДСНС повідомили, що на місці авіакатастрофи літака Ан-26 виявили тіло ще одного загиблого. Однак пізніше ДСНС видалило пост про виявлення тіла 23 загиблого, зазначивши, що "тривають пошуки трьох осіб".

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України). У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибуде Президент Володимир Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.