Греція може звернутися до Міжнародного суду ООН через конфлікт з Туреччиною

Греція розглядає можливість звернутися в Міжнародний суд ООН у випадку, якщо конфлікт з Туреччиною не вдасть врегулювати шляхом діалогу.

Про це заявив у п’ятницю грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс у ході свого відеозвернення під час дебатів на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

"Дії Туреччини підривають міжнародне право та загрожують безпеці і стабільності прикордонного району Східного Середземномор’я. ЄС дав чітко зрозуміти, що односторонні дії не залишаться без відповіді, якщо вони загрожують суверенітету держави-члену", - заявив він.

Водночас грецький прем’єр заявив, що, "попри останній розвиток подій", він залишається оптимістом: "Усі розуміють, що ця триваюча ескалація не може тривати постійно. І я відмовляюсь вірити в те, що партнерство між сусідами не є можливим".

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З огляду на це, він закликав дати шанс дипломатії для врегулювання конфлікту, а якщо домовленості не буде знайдено під час двостороннього діалогу, то Греція звернеться до Міжнародного суду ООН.

Як повідомляв Укрінформ, Туреччина і Греція мають розбіжності в питанні видобутку нафти і газу на морському шельфі неподалік від Кіпру. Греція і ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Туреччина наполягає, що ці води знаходяться в межах її виключної економічної зони.

10 серпня Анкара відновила роботи в Східному Середземномор'ї, попри угоду між Грецією і Єгиптом, яка стосувалася прав на буріння нафти і газу в цьому районі. Рішення Туреччини надіслати наукове судно в супроводі військово-морських кораблів в цей регіон спонукало Грецію до відряджання в цей же район військових кораблів для спостереження. 12 серпня відбулася незначна сутичка між кораблями, яку Греція назвала аварією, а Анкара - провокацією. 27 серпня Греція, посилаючись на морське право, заявила про намір розширити власні територіальні води в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.

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Північноатлантичний Альянс, членами якого є обидві країни, надав платформу для переговорів і зниження напруги в Східному Середземномор'ї, які відбулися 17 вересня и стосувалися «заходів роз’єднання» військових сил для уникнення інцидентів у східній частині Середземного моря.