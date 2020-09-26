У Каліфорнії знову протести після нової загибелі афроамериканця

Після того, як в Каліфорнії поліціянт смертельно поранив бездомного афроамериканця, який намагався вирвати силоміць у нього зброю, штат охопили нові протести.

Як повідомляє в п'ятницю телеканал CNN, інцидент стався в місті Сан-Клементе, передає Укрінформ.

"42-річний Курт Рейнгольд помер у середу після того, як близько 13-ї години його виявили двоє заступників шерифа з групи виявлення бездомних поблизу готелю Miramar", - заявив шериф міста Дон Барнс.

Він повідомив, що в результаті виникли перепалки та фізична сутичка. Рейнгольд "схопив пістолет у одного з правоохоронців і, схоже, намагався вийняти її з кобури". При цьому, шериф назвав сутичку серйозною, яка тривала певний час.

При цьому, за словами Барнса, правоохоронець чотири рази прокричав попередження, що застосує зброю, що було зафіксовано на відео незалежного свідка. Рейнгольд був поранений двома пострілами з пістолета та помер на місці. Шериф Барнс заявив, що наразі не публікуватиме відео, посилаючись на поточне розслідування та очікувані допити свідків.

"Перш за все, я хочу висловити свої співчуття родині Рейнгольдів. Будь-яка втрата життя завжди є наслідком для членів сім'ї та друзів пана Рейнгольда, і ми щиро шкодуємо про те, що сталося", - зауважив правоохоронець.

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Як повідомляв Укрінформ, упродовж останніх місяців у США не вщухають протести, які охопили всю країну після загибелі під час затримання поліцією чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда в Міннеаполісі, а також афроамериканки Бреонни Тейлор у Луїсвіллі (штат Кентуккі).

Фото: АА