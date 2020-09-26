У Каліфорнії знову протести після нової загибелі афроамериканця

У Каліфорнії знову протести після нової загибелі афроамериканця

Укрінформ
Після того, як в Каліфорнії поліціянт смертельно поранив бездомного афроамериканця, який намагався вирвати силоміць у нього зброю, штат охопили нові протести.

Як повідомляє в п'ятницю телеканал CNN, інцидент стався в місті Сан-Клементе, передає Укрінформ.

"42-річний Курт Рейнгольд помер у середу після того, як близько 13-ї години його виявили двоє заступників шерифа з групи виявлення бездомних поблизу готелю Miramar", - заявив шериф міста Дон Барнс.

Він повідомив, що в результаті виникли перепалки та фізична сутичка. Рейнгольд "схопив пістолет у одного з правоохоронців і, схоже, намагався вийняти її з кобури". При цьому, шериф назвав сутичку серйозною, яка тривала певний час.

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При цьому, за словами Барнса, правоохоронець чотири рази прокричав попередження, що застосує зброю, що було зафіксовано на відео незалежного свідка. Рейнгольд був поранений двома пострілами з пістолета та помер на місці. Шериф Барнс заявив, що наразі не публікуватиме відео, посилаючись на поточне розслідування та очікувані допити свідків.

"Перш за все, я хочу висловити свої співчуття родині Рейнгольдів. Будь-яка втрата життя завжди є наслідком для членів сім'ї та друзів пана Рейнгольда, і ми щиро шкодуємо про те, що сталося", - зауважив правоохоронець.

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Як повідомляв Укрінформ, упродовж останніх місяців у США не вщухають протести, які охопили всю країну після загибелі під час затримання поліцією чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда в Міннеаполісі, а також афроамериканки Бреонни Тейлор у Луїсвіллі (штат Кентуккі).

Фото: АА

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