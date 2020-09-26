Чехія закликала реформувати ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я не змогла адекватно відреагувати на пандемію коронавірусу і потребує реформування.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш на 75-ій сесії Генасамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

Бабіш наголосив, що Чехія виступає за відкриту дискусію щодо перегляду багатосторонньої архітектури охорони здоров’я, яка має базуватися на справедливій та об'єктивній оцінці міжнародної реакції на пандемію.

"На жаль, реакція, яку ми бачили з боку ВООЗ, не змогла забезпечити глобальне керівництво у галузі охорони здоров’я. Вона не діяла рішуче після спалаху пандемії в китайському Ухані та мала дуже обмежений успіх — м’яко кажучи — у наданні допомоги країнам для запобігання, захисту від хвороби та реагування на неї", - заявив чеський прем'єр.

Він закликав ООН узяти на себе координаційну роль у питанні доступу до вакцини та забезпечити, щоб різноманітні ініціативи доповнювали одна одну.

Бабіш також згадав про кібератаки на чеські лікарні та закликав усі країни співпрацювати через ООН для захисту медзакладів та іншої важливої ​​цивільної інфраструктури від кібератак.

"Немає кращого часу, ніж зараз, щоб показати, що міжнародна спільнота не буде толерувати агресивну кіберповедінку і що вона готова працювати скоординовано", - сказав чеський прем'єр.