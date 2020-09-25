У Штатах нарахували вже 7 мільйонів хворих на COVID-19

Кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у США, який спричиняє захворювання на COVID-19, в п'ятницю сягнула 7-мільйонної позначки.

Про це свідчать дані Університету медицини імені Джона Гопкінса, зібрані з офіційних джерел, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Так, згідно зі статистичними даними, станом на 15-ту годину за Вашингтоном, у США зареєстровано 7,005 млн осіб, які отримали позитивні тести на COVID-19.

При цьому зазначається, що від хвороби з початку пандемії померли 203,2 тис. людей. Близько 2,71 млн пацієнтів одужали.

Найгірша ситуація із захворюваністю спостерігається в штатах Оклахома, Арканзас, Юта (в центрі та на сході країни), а також у північних Айові, Вісконсині, Південній і Північній Дакоті. Ці штати позначені як "червона зона". Тим часом найкращою вважається ситуація у штаті Вермонт.

Загалом, у світі, станом на 25 вересня зафіксовано 32,36 млн людей, у яких виявили коронавірус. До першої п'ятірки країн за кількістю заражених входять США (понад 7 млн), Індія (5,8 млн), Бразилія (4,6 млн), Росія (1,13 млн) та Республіка Колумбія (790,8 тисячі).

Фото: АА