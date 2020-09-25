Адвокатку Колесникової відпустили із СІЗО

Адвокатку білоруської опозиціонерки Марії Колесникової Людмилу Казак звільнили з-під варти після засідання суду у Мінську.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Суд визнав Казак винною в участі в "несанкціонованих масових заходах", а також у "непокорі вимогам співробітників міліції".

Їй присудили штраф у розмірі 675 білоруських рублів. Після засідання вона вийшла на волю з ізолятора.

Як повідомлялося, Казак затримали 24 вересня у Мінську.

Білоруська опозиція 7 вересня заявила про викрадення Марії Колесникової в центрі Мінська.

Згодом стало відомо, що вона затримана. Колесникову обвинувачують у "закликах до дій, що загрожують безпеці Білорусі".