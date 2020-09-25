В Італії – новий сплеск COVID-19

Протягом останньої доби в Італії зафіксували рекордний показник добової кількості нових випадків COVID-19 з часу, коли в країні завершились жорсткі обмежувальні заходи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Згідно з даними італійського міністерства охорони здоров'я, кількість нових випадків коронавірусу протягом останніх 24 годин в Італії становила 1 912 проти 1 638 попереднього дня. Такий показник захворюваності є максимумом з часу завершення дії жорстких карантинних обмежень.

Кількість смертей унаслідок епідемії дещо зменшилась, протягом останньої доби померли 20 осіб, тоді як днем раніше було 23 жертви.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу з початку пандемії в Італії зросла до 306 235.

Жорсткий загальний карантин тривав в Італії від початку березня до початку травня, відтоді карантинні обмеження були послаблені й іноді запроваджуються локально.

Як повідомлялося, у світі зареєстрували 32 450 483 випадки коронавірусу, зокрема 988 279 летальних, одужало 23 951 765 людей.