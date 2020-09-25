Папа Римський закликав в ООН припинити гонку ядерних озброєнь

Міжнародній спільності потрібно використовувати усі наявні правові механізми для забезпечення припинення гонки ядерного озброєння та відмови від ядерної зброї.

Про це заявив Папа Римський Франциск у ході свого відеозвернення під час дебатів на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

"Нам потрібно підтримати правові інструменти у сфері нерозповсюдження, роззброєння та заборони ядерної зброї. Святий Престол розраховує, що запланована Оглядова конференція учасників Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) призведе до конкретних заходів та рішень, які будуть відповідати нашим спільним намірам – покласти край гонці ядерного озброєння якомога скоріше. У нас є для цього можливості, і ми розраховуємо, що ефективні заходи будуть реалізовані заради ядерного роззброєння", - заявив Папа Римський.

За його словами, на озброєння йдуть ті цінні ресурси, які принесли б більше користі, якби пішли на цілі всеохоплюючого розвитку людини та на захист навколишнього середовища.

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"Сьогодні ми спостерігаємо за підривом основ багатостороннього підходу і ця тенденція особливо небезпечна у світлі нового розвитку воєнних технологій. З'явилися автономні системи смертоносного озброєння, і вони раз і назавжди змінили характер війни, які тепер відділені від просто людських дій", - заявив Франциск.

Глава Святого Престолу зазначив, що "збочена логіка володіння ядерним озброєнням як запоруки національної та особистої безпеки йде на користь лише на користь військовій галузі, індустрії війни".

"Така логіка сіє недовіру та страх у відносинах між народами. Зокрема, ядерне стримування створює клімат страху, оскільки основою для цього є загроза взаємного знищення, і це отруює відносини між людьми та перешкоджає діалогу", - додав він.