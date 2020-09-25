Різанина у Парижі: затримали другого підозрюваного

У Парижі затримано другого із підозрюваних у нападі на перехожих, у результаті чого поранення отримали четверо людей.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомив керівник національної антитерористичної прокуратури Жан-Франсуа Рікард.

«Головний нападник затриманий і перебуває під вартою. Другий також взятий під варту. Тривають заходи із виявлення його зв’язків з першим», - заявив антитерористичний прокурор.

Розслідування проводить регіональне управління судової поліції, а також представники Генерального управління внутрішньої безпеки.

Як повідомлялося, у п’ятницю в 11-му окрузі Парижа поблизу колишніх офісів сатиричного видання Charlie Hebdo зловмисники завдали ножові поранення чотирьом особам. Двоє потерпілих перебувають у тяжкому стані.

За свідченнями очевидців, нападник застосував мечете для обробки м’яса.

В 11-му окрузі французької столиці уведено підвищені заходи безпеки. Проводиться евакуація людей. Додаткова охорона виставлена біля шкіл, дитячих садків, соціальних закладів.

Прем’єр-міністр країни Жан Кастекс прибув до кризового центру Міністерства внутрішніх справ для координації реагування на інцидент.

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня 2020 року розпочався судовий процес над обвинуваченими у причетності до скоєння терористичних атак у Парижі 7-9 січня 2015 року.

Цього ж дня Charlie Hebdo знову надрукувала карикатури, які у 2015-му спричинили напад джихадистів на редакцію.

Після цього співробітники редакції заявили про надходження нових погроз фізичного знищення.