Путін пропонує США обмінятися "гарантіями невтручання" у вибори

Президент РФ Володимир Путін запропонував США обмінятися гарантіями невтручання у внутрішні справи, включаючи вибори.

Про це йдеться в його заяві про комплексну програму заходів з відновлення російсько-американського співробітництва в галузі міжнародної інформаційної безпеки, опублікованому на сайті Кремля, передає Укрінформ.

«(РФ пропонує США - ред.) у взаємоприйнятній формі обмінятися гарантіями невтручання у внутрішні справи один одного, включаючи виборчі процеси, в тому числі з використанням ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій - ред.) і високотехнологічних методів», - йдеться в документі.

Крім того, РФ закликає США «дати хід російсько-американському професійному експертному діалогу з питань МІБ (міжнародної інформаційної безпеки - ред), не роблячи його заручником наших політичних розбіжностей».

Також Москва запропонувала Вашингтону «підтримувати безперервну та ефективну роботу каналів зв'язку між компетентними відомствами наших країн по лінії центрів зі зменшення ядерної небезпеки, груп оперативного реагування на комп'ютерні інциденти та посадових осіб високого рівня, що курують проблематику МІБ у рамках структур, пов'язаних із питаннями забезпечення національної, в тому числі інформаційної, безпеки».

Як повідомляв Укрінформ, американська розвідспільнота прийшла до висновку, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року за допомогою соцмереж і злому акаунтів електронної пошти лідерів Демократичної партії, щоб сприяти обранню Дональда Трампа.

Зі свого боку Трамп відкинув всі звинувачення. Росія також заперечує втручання у вибори 2016 року.