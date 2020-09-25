Голова Євроради вийшов з карантину

Голова Європейської ради Шарль Мішель вийшов з карантину після того, як його тест на хворобу COVID-19 показав негативний результат.

Як передає Укрінформ, про це повідомив його прес-секретар Баренди Лейтсо у Твітер.

"Після негативного тесту у понеділок, сьогодні результат тесту на COVID-19 президента Євроради був негативним. Президент більше не перебуває на карантині та продовжує готувати спеціальне засідання Європейської Ради призначене на 1 та 2 жовтня", - написав він.

Як повідомлялося, голова Європейської Ради Шарль Мішель оголосив про те, що йде на вимушений карантин у зв’язку з ризиком зараження коронавірусом та про відтермінування Спеціального саміту ЄС, який мав відбутися 24-25 вересня.

Згодом Мішель також вирішив відтермінувати спеціальну зустріч Європейської Ради, що була запланована на 24-25 вересня до 1-2 жовтня.