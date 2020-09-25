НАТО стежить за військовими навчаннями, у яких задіяна Білорусь

Голова військового комітету НАТО маршал британських ВПС Стюарт Вільям Піч, який перебуває у Литві з візитом, заявив, що альянс стурбований ситуацією в Білорусі і продовжуватиме спостереження за військовими діями на кордоні з Литвою.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на портал Delfi.

"Ми все ще стурбовані ситуацією в Білорусі і будемо продовжувати спостереження за навчаннями в регіоні, які викликають інтерес НАТО", - сказав Піч.

Він ще раз підтвердив позицію НАТО, що Альянс не є загрозою для Білорусі або її жителів.

Стюарт Піч також повторив стурбованість генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга через дії влади Білорусі стосовно мирних протестувальників, нагадавши, що генсек Альянсу "Столтенберг закликав владу Білорусі поважати свободу слова і право на протест".

Також голова військового комітету НАТО у п'ятницю в ході офіційного візиту обговорив спільні питання з командувачем збройними силами (ЗС) Литви генерал-лейтенантом Вальдемаром Рупшисом.

Очікується, що Піч ще проведе зустріч з головою сейму Віктором Пранцкетісом, представниками ЗС Литви, відвідає Центр передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки, вислухає повідомлення Оборонного штабу ЗС Литви про ситуацію в регіоні.

Голова військового комітету НАТО є головним військовим радником генерального секретаря НАТО, він передає засновані на консенсусі поради від 30 командуючих арміями НАТО, що ухвалюють політичні рішення структурам НАТО, очолює військовий комітет НАТО і виступає від його імені.

Маршал британських військово-повітряних сил Стюарт Вільям Піч керує комітетом з червня 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

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