У Берліні підтвердили отримання ОЗХЗ російської ноти щодо Навального

Представництво Німеччини при Організації з заборони хімічної зброї впродовж 10 днів має надати відповідь на отриману напередодні ноту РФ щодо справи Навального.

Про це сказала речниця німецького уряду Мартіна Фітц на брифінгу 25 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я можу підтвердити, що Представництво Німеччини в ОЗХЗ вчора (24 вересня - ред.) отримало ноту від РФ… Воно має 10 днів на відповідь", - сказала Фітц.

Вона уточнила, що цей термін передбачений статтею 9 (2) Конвенції про хімічну зброю (КХЗ).

Раніше Постійне представництво РФ при Організації з заборони хімічної зброї заявило, що 23 вересня направило ноту до німецьких колег з вимогою надати "вичерпну інформацію" у справі Олексія Навального. Зокрема, йдеться про результати аналізів, зразки біоматеріалів та інших клінічних зразків, узятих у російського політика, якими володіє німецький уряд.

Читайте також: Навальний залишиться в Німеччині на реабілітацію

Москва вже певний час вимагає від Німеччини відповідей на свої запитання. Було надіслано вже 2 запити про правову допомогу. Другий з них 25 вересня після тривалого розгляду в Мін'юсті був віднесений (як і перший) до компетенції Берлінського земельного суду. При цьому німецька сторона наполягає на тому, що Росія має все необхідне для розслідування цієї справи, Німеччина ж "не має потреби робити інші кроки у розслідуванні, окрім тих, що вже були здійснені", заявила Фітц.

Офіційна представниця МЗС ФРН Марія Адебар нагадала, що ФРН звернулася до ОЗХЗ по технічну допомогу з тих міркувань, що це не "двостороння справа", а міжнародна, адже йдеться про заборонену зброю. Висновки німецьких експертів, які не залишають сумнівів, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новічок", були передані ОЗХЗ 2 вересня, про що відразу було поінформовано і російську сторону.

Тим часом постпред Російської Федерації при ОЗХЗ Олександр Шульгін повідомив генерального директора Технічного секретаріату ОЗХЗ Фернандо Аріаса, що очікує, що всі члени Організації, особливо Німеччина, Франція та Швеція (лабораторії яких підтвердили висновки німецьких колег), "безумовно виконають свої зобов'язання щодо взаємної правової допомоги відповідно до пункту VII статті VII КХЗ".

Російський представник також заявив, що його країна розцінить як втручання у внутрішні справи можливе залучення до "справи Навального" Групи ОЗХЗ з розслідування й ідентифікації з огляду на її "ангажованість і політизованість". Росія не визнає легітимності цього органу і з ним не співпрацює.

Як повідомлялося, російський опозиціонер Олексій Навальний був госпіталізований 20 серпня в лікарню Омська після того, як знепритомнів у літаку. Через два дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичним речовиною групи "Новічок". Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження.

Західні країни звернулися до Росії із закликом провести ретельне і прозоре міжнародне розслідування отруєння, яке було визнано замахом на вбивство.

23 вересня Навального виписали з клініки. Він заявив, що планує провести час, потрібний на реабілітацію, у Німеччині.