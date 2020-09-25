У Франції за добу виявили 16 000 інфікованих коронавірусом
Про це повідомляє Національне агентство охорони здоров’я, передає власний кореспондент Укрінформу.
За актуальною статистикою, за попередню добу виявлено 16 096 випадків інфікувань коронавірусом, що є одним із найбільших спалахів з початку епідемії у березні.
За даними відомства, 52 людини померли від COVID-19.
Упродовж попередніх семи днів госпіталізовано 4 258 пацієнтів; 718 людей перебувають у реанімації.
Загалом з початку епідемії у березні у Франції виявлено більше 497 237 випадків інфікувань коронавірусом; 31 511 людей померли від COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня уряд увів у низці міст та регіонів країни, включаючи Париж, «суперчервоний» рівень епідеміологічної загрози.
У цих містах уводиться обмеження на зібрання більше 10 осіб у публічних місцях, заборонені місцеві і студентські святкування, лімітований до 22.00 час роботи ресторанів і барів.
У Марселі та у заморському департаменті Гваделупі з понеділка забороняється робота барів і ресторанів.
На всій території Франції діє суцільний масковий режим та проводиться масове тестування на коронавірус.
Фото: AA