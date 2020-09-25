У Франції за добу виявили 16 000 інфікованих коронавірусом

У Франції зафіксовано найбільший спалах інфікування коронавірусом упродовж доби х початку епідемії.

Про це повідомляє Національне агентство охорони здоров’я, передає власний кореспондент Укрінформу.

За актуальною статистикою, за попередню добу виявлено 16 096 випадків інфікувань коронавірусом, що є одним із найбільших спалахів з початку епідемії у березні.

За даними відомства, 52 людини померли від COVID-19.

Упродовж попередніх семи днів госпіталізовано 4 258 пацієнтів; 718 людей перебувають у реанімації.

Загалом з початку епідемії у березні у Франції виявлено більше 497 237 випадків інфікувань коронавірусом; 31 511 людей померли від COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня уряд увів у низці міст та регіонів країни, включаючи Париж, «суперчервоний» рівень епідеміологічної загрози.

У цих містах уводиться обмеження на зібрання більше 10 осіб у публічних місцях, заборонені місцеві і студентські святкування, лімітований до 22.00 час роботи ресторанів і барів.

У Марселі та у заморському департаменті Гваделупі з понеділка забороняється робота барів і ресторанів.

На всій території Франції діє суцільний масковий режим та проводиться масове тестування на коронавірус.

Фото: AA