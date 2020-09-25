Папа Римський прийняв відставку кардинала через аферу з елітним будинком

Кардинал Джованні Анджело Беччу пішов у відставку з посади префекта Конгрегації прославлення святих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС з посиланням на заяву Святого Престолу.

«Святіший Отець прийняв відставку з посади префекта Конгрегації прославлення святі, а також зречення від прав, пов'язаних з кардинальським саном, представлену Його Високопреосвященством кардиналом Джованні Анджело Беччу», - йдеться в заяві.

Беччу працював другим за значимістю чиновником у Державному секретаріаті Ватикану.

Як зазначає видання, кардинал Беччу був залучений у спірну операцію з купівлі розкішного лондонського будинку на церковні кошти в якості інвестицій. З тих пір угода стала предметом фінансового розслідування Ватикану.

Беччу заперечує будь-які правопорушення.

Фото:Vatican Media