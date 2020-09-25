У світі виявили 32,4 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 25 вересня у світі зареєстрували 32 413 887 випадків коронавірусу, зокрема 987 742 летальні випадки і 23 928 589 людей одужали.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За сьогодні було зафіксовано вже 12 164 нові випадки, з них 5 408 у Мексиці, 2 467 в Індії і 1 881 у Бельгії. З 586 нових смертей від хвороби за нову добу 490 припали на Мексику.

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На даний час ситуація в країнах-рекордсменка за кількістю заражених така: у США - 7 185 471 випадок (207 538 летальних випадків), в Індії - 5 818 570 (92 317 смертей), Бразилії - ​​4 659 909 (139 883 летальних випадків).