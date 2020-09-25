Канадський парламент до кінця року засідатиме онлайн

Через пандемію COVID-19 засідання нижньої палати канадського парламенту до кінця року частково проходитимуть у віртуальному режимі.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, це рішення одностайно підтримали усі присутні у сесійній залі депутати.

Відповідно до нових правил, графік засідань залишиться незмінним, однак у сесійній залі будуть присутніми лише кілька десятків депутатів із близьких до Оттави округів. Решта парламентаріїв братимуть участь у засіданні за допомогою відеозв’язку та голосуватимуть дистанційно.

Парламент також зобов’язали розробити спеціальний безпечний мобільний додаток для телефону, за допомогою якого депутати зможуть голосувати у подальшому.

Ухвалений план залишатиметься чинним до 11 грудня, однак може бути подовжений.

Як повідомлялося, голова уряду Канади Джастін Трюдо напередодні, 23 вересня, заявив, що Канада перебуває у другій хвилі хвороби COVID-19.

Трюдо зауважив, що коли Канада пішла на карантин 13 березня, добовий показник захворюваності складав 47 нових випадків COVID-19, а тепер у Канаді понад 1 000 хворих протягом доби.