Трюдо заявляє про другу хвилю COVID-19 у Канаді

Голова уряду Канади Джастін Трюдо заявив у середу, що Канада перебуває у другій хвилі хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Трюдо зауважив, що коли Канада пішла на карантин 13 березня, добовий показник захворюваності складав 47 нових випадків COVID-19, а тепер у Канаді понад 1 000 хворих протягом доби.

Трюдо закликав канадців продовжувати носити захисні маски та завантажувати урядовий додаток COVID, який повідомляє людині, чи контактувала вона з тими, у кого позитивний тест на коронавірус.

Згідно з даними Worldometer, у Канаді наразі зафіксовано 147 756 випадків COVID-19 та 9 243 летальні випадки унаслідок епідемії. За кількістю випадків Канада перебуває на 26 сходинці у світі одразу після України.

Фото: CTV News