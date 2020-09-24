Трюдо заявляє про другу хвилю COVID-19 у Канаді

Трюдо заявляє про другу хвилю COVID-19 у Канаді

Укрінформ
Голова уряду Канади Джастін Трюдо заявив у середу, що Канада перебуває у другій хвилі хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Трюдо зауважив, що коли Канада пішла на карантин 13 березня, добовий показник захворюваності складав 47 нових випадків COVID-19, а тепер у Канаді понад 1 000 хворих протягом доби.

Трюдо закликав канадців продовжувати носити захисні маски та завантажувати урядовий додаток COVID, який повідомляє людині, чи контактувала вона з тими, у кого позитивний тест на коронавірус.

Читайте також: Зеленський заявив про другу хвилю COVID-19 в Україні

Згідно з даними Worldometer, у Канаді наразі зафіксовано 147 756 випадків COVID-19 та 9 243 летальні випадки унаслідок епідемії. За кількістю випадків Канада перебуває на 26 сходинці у світі одразу після України.

 Фото: CTV News

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-