Європа залишається найбезпечнішим регіоном у світі

Незважаючи на зростання, порівняно з 2019 роком, індикатора рівня ризику, Європа у другому кварталі 2020-го є найбільш безпечним регіоном світу.

Про це йдеться у проведеному аналітичним центром GlobalData дослідженні Global Country Risk Index (GCRI), повідомляє Укрінформ.

"Загальний індикатор ризику в Європі зріс від 32.7 із 100 у четвертому кварталі 2019 року до 39.1 у другому кварталі 2020-го", - визначають експерти.

Водночас, за оцінками аналітичного центру, цей показник є найнижчим серед інших регіонів. Зокрема, регіони Середнього Сходу і Африка мають найвищий показник небезпеки – 55.6.

При цьому у другому кварталі цього року середній загальносвітовий індикатор ризику визначений на рівні 47.9.

Серед причин провідних позицій Європи у світі у частині безпеки експерти називають міцну макроекономічну базу та безпрецедентний рівень фіскальних і монетарних заходів, які вживають європейські уряди у боротьбі з пандемією COVID-19.