Сейшели відновлюватимуться після COVID-19 п’ять років - президент

Для досягнення рівня економічного розвитку, що передував пандемії COVID-19, Сейшелам знадобиться щонайменше п’ять років.

Про це заявив президент Республіки Сейшельські Острови Денні Фор під час дебатів у форматі відеоконференції на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

“За нашими оцінками знадобиться щонайменше п’ять років для повернення Сейшелів на той рівень, на якому ми були до COVID-19. І це за умови, що світ отримає вакцину, яка позбавить новий коронавірус статусу глобальної загрози громадському здоров’ю”, - сказав Фор.

За його словами, цього року дефіцит бюджету Сейшелів досягне 14%, хоча до початку пандемії очікувалося 4% профіциту. “Економіка Сейшелів мала б зрости цьогоріч на 3,9%, натомість завершить рік із показником -15,2%”, - констатував президент.

Він додав, що “Сейшелам знадобилося 44 роки від часу незалежності, аби досягти докоронавірусного рівня життя, й лише 4 місяці, аби COVID-19 паралізував нашу туристичну сферу й разом із нею більшу частину економіки”.

Зауважимо, що із ВВП на душу населення понад 30 тис. дол., Сейшели входять до 50 найзаможніших держав світу, однак економіка країни дуже покладається на туризм, який неспівмірно постраждав унаслідок пандемії.