На сході Канади вирує ураган

Тропічний ураган Тедді, який досяг канадської провінції Нова Шотландія, спричиняє локальні паводки та масові перебої із постачанням електроенергії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

Зазначається, що швидкість вітру подекуди досягає 110 км\год. Через обірвані лінії електропередач станом на ранок середи близько 9 тис. користувачів залишалися без електропостачання, однак ремонтники швидко працювали над відновленням з’єднання. За фактом втручання в роботу вебсайту поліці.

Регіон також заливають зливи: за ніч випало близько 50 мм опадів, а подекуди - до 120 мм. Це зумовило вихід із берегів багатьох річок.

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Вздовж Атлантичного узбережжя вирує шторм із висотою хвиль до 10 метрів.

Очікується, що протягом дня ураган рухатиметься на північ і поволі втрачатиме силу.

Незважаючи на вир стихії, інформації про загиблих або постраждалих немає.