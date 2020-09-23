Україна готова зміцнювати продовольчу безпеку людства - Президент

Пандемія коронавірусу засвідчила реальний виклик світовій економіці та безпосередньо продовольчій безпеці, тож Україна готова зробити свій внесок для того, щоби зменшити загрозу голоду для мільйонів людей у світі.

З такою пропозицією виступив у середу перед учасниками 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні вже стає зрозумілим, що боротьба з COVID-19 триватиме не один рік. Навряд чи це остання пандемія, крізь яку нам доведеться пройти. Тож усі ми маємо вийти з нинішньої кризи більш сильними та більш підготовленими", - наголосив Президент України.

Він підкреслив, що пандемія стала "іспитом" для всіх держав.

"Потрібно разом долати найсерйознішу економічну кризу останніх років. Очікувані цифри падіння ВВП подекуди двозначні. Це не просто статистика, цікава лише вузькому колу експертів, це зниження якості життя мільярдів людей, зростання загрози голоду для мільйонів",- зазначив Зеленський.

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За його словами, абсолютною вимогою часу є об'єднання зусиль усіх держав. "Україна не може залишитися осторонь і готова зробити свій внесок у забезпечення, в тому числі, продовольчої безпеки людства", - заявив глава Української держави.

При цьому, Зеленський зауважив, що гонитва за доступ до обмежених ресурсів лише поглибить проблеми.

"COVID-19 показав, що глобальний світ – це не тільки світ без кордонів. Це і глобальна відповідальність, коли до протидії спільним загрозам має бути залучено не сім, не двадцять, а щонайменше 193 країни", - підкреслив Президент України.