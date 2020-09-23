Канада теж не визнає легітимність Лукашенка
Про це своїй сторінці у мережі Твіттер написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Канада засуджує неанонсовану інавгурацію Лукашенка після сфальсифіклваних виборів. Йому не вистачає легітимності демократично обраного лідера”, - заявив Шампань.
Він наголосив, що Канада “закликає до вільних та чесних виборів для народу Білорусі”.
“Ми погоджуємо наші дії із міжнародними партнерами для належної відповіді”, - додав міністр.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 23 вересня, Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.
Раніше низка країн не визнала легітимність інавгурації президента Білорусі Олександра Лукашенка.