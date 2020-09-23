У Росії від COVID-19 помер депутат Держдуми, ще 13 госпіталізували

Заступник голови комітету Держдуми РФ з фінансового ринку, депутат від КПРФ Ваха Агаєв помер у віці 67 років після захворювання коронавірусом.

Про це повідомив Інтерфакс, передає Укрінформ.

«Ваха Агаєв, наш депутат, помер, останнім часом він лікувався від коронавірусу», - сказав заступник голови ЦК КПРФ Юрій Афонін.

Раніше в середу голова нижньої палати парламенту В'ячеслав Володін повідомив, що за минулу добу троє депутатів Держдуми були госпіталізовані з діагнозом COVID-19. «Якщо вчора було 10 депутатів на лікарняному ліжку, то сьогодні 13», - сказав Володін на пленарному засіданні палати.

У вівторок спікер Держдуми повідомив, що більше 50 депутатів лікуються від коронавірусної інфекції або мають антитіла.

Агаєв - перший депутат Держдуми РФ, який помер від коронавірусу. Йому було 67 років.

23 вересня кількість інфікованих коронавірусом у Росії наближається до 1 млн 120 тис. осіб, число померлих - до 18 тисяч.